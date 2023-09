Terremoto Marocco, nuova scossa magnitudo 3.9 a sud di Marrakech. Il sisma ha fatto oltre 2mila vittime

Terremoto Marocco, ultime notizie - di Francesca Pierantozzi.

La faglia dell’Atlante ha tremato alle 23 e 11 di venerdì sera: 7.0 gradi sulla scala Richter, il terremoto più violento mai registrato in Marocco. Come una scossa elettrica, si è propagato dai villaggi dell’Al Haouz, sull’Alto Atlante, fino a Marrakech, una settantina di chilometri a nord-est, e a ovest fino alle rive dell’Oceano a Essaouira. Ha fatto tremare Agadir, Rabat, Casablanca, provocando danni in un raggio di oltre 400 chilometri. «Un istante» dicono tanti testimoni, venti secondi, raccontano le lancette dei sismografi americani dell’US Geological Survey, l’istituto geologico americano che per primo ha tracciato i cerchi concentrici della scossa, allertando subito sulla gravità: «Visto l’habitat colpito e il momento, si annunciano tante vittime e ingenti danni». Il bilancio è infatti terribile: più di 2 mila morti, 2.012 per la precisione secondo l’ultimo bollettino notturno del ministero dell’Interno, 2.059 i feriti, di cui 1.404 in condizioni critiche. Ma nelle città e soprattutto nei villaggi, i douar, del Marocco occidentale si continua a scavare. Almeno ventimila gli sfollati secondo un bilancio fornito ieri sera dai servizi della protezione civile. Nelle regioni più isolate dell’Alto Atlante, i soccorsi sono arrivati più tardi e si teme un bilancio più grave. Tutti rintracciati i 500 italiani in Marocco per turismo o per lavoro: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che «non risultano vittime o feriti» tra i nostri connazionali.

LA MEDINA IN MACERIE

Ferita al cuore Marrakech. La storica Medina è in parte ridotta in macerie. Crollata anche una parte dell’antica cinta muraria. Molte case rimaste in piedi sono del tutto inagibili. Soprattutto, si temono altre scosse. Il re Muhammad VI ha presieduto una riunione di crisi nel pomeriggio. È stato decretato un lutto nazionale di tre giorni e messo in piedi un dispositivo di soccorso inedito: oltre 50 mila gli uomini impegnati nei soccorsi, mobilitato l’esercito, con «mezzi umani e logistici importanti, aerei e terrestri», squadre di ricerca, salvataggio e un ospedale da campo nella regione di Al-Haouz: più della metà delle vittime si troverebbero proprio su questo altopiano e appena più a sud, sulle pendici dell’Alto Atlante, a Taroudant. È in questa isolata zona rurale, ai piedi montagne che fanno da barriera al Sahara, che è stato registrato l’epicentro e qui che i soccorsi sono più difficili.

«La zona in cui c’è stato l’epicentro del terremoto e la sua violenza ci mettono davanti a una situazione di emergenza eccezionale» ha ammesso alla tv pubblica marocchina il colonnello Hicham Choukri, responsabile delle operazioni di soccorso alla Direzione della protezione civile. «Il bilancio è grave, e forse ancora più grave di quanto sappiamo, a causa dell’ora della scossa - ha dichiarato ieri Eric Zipper, presidente dell’Ong Corps mondial de secours - Alle undici la maggior parte della gente era a casa».

Case di pietra, spesso addossate una all’altra, alcune anche di diversi piani. In alcuni villaggi di Al Hazout da cui sono arrivate le prime immagini, quasi niente resta ancora in piedi. Danni e morti anche a Marrakech, dove parte degli abitanti hanno trovato rifugio nell’immensa piazza della Jamaa El Fna, simbolo della città. «Sono stato sbalzato giù dal letto e non riuscivo a rimettermi in piedi tanto le scosse erano violente» ha raccontato Bernard Curi, proprietario di un albergo nel centro di Marrakech, appena fuori la Medina. Una turista inglese, Mimi Theobald, era seduta al caffè sulla piazza quando i tavolini hanno cominciato a tremare, sempre più forte; «quando è finita abbiamo cercato di tornare al nostro hotel ma è stato impossibile, perché si trova dentro la Medina». Tra i vicoli si è ricominciato a circolare ieri pomeriggio, ma a proprio rischio e pericolo, tra case venute giù, edifici pericolanti, fili elettrici scoperti. La scossa è stata meno violenta a Casablanca, dove pure sono stati registrati danni e circa duemila persone hanno passato la notte per strada. Saturi molti ospedali, mentre le autorità hanno lanciato un appello alla popolazione a recarsi in massa a donare sangue.

MOBILITAZIONE SANITARIA