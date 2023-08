Supermercato sulla barca, l'influencer: «Sono andata a fare la spesa in mezzo al mare»

Avete mai visto una barca-supermercato? È quanto capitato a un'influencer inglese che ha deciso di registrare tutto. Su Tiktok il suo profilo è "chiaraking" e durante una gita in barca in Turchia ha notato un supermercato Carrefour in mezzo al mare. Il video che ha girato ben presto è diventato virale.

Il filmato

Come si può vedere dalle immagini, la giovane donna rimane stupita quando all'improvviso, in mezzo al paesaggio paradisiaco della costa turca, vede in mare un'enorme nave che in realtà è un supermercato Carrefour.

La spesa

Dopo aver girato tutti gli scaffali ed aver acquistato ciò di cui ha bisogno, la giovane ritorna sulla nave accompagnata dall'impiegato della barca. "E tutto questo a soli 9 volte il suo prezzo", uno dei commenti ironici. "Non siamo neanche lontanamente vicini a un McBoat...", aggiunge un'altra persona. "Carrefour ha una politica dei prezzi molto ragionevole, ovviamente il prezzo sarà un po' più alto per coprire le spese".