Continuano le indagini dei carabinieri sulla pistola mitragliatrice Smith Wesson 460 sequestrata ieri a una donna di 31 anni, Daniela Arrus, che è stata arrestata.

L'arma era nascosta nel giardino di casa della donna a Borgo Sabotino. Fu rubata nel 2021 a casa di un imprenditore di Monte San Biagio e per questo i militari sospettano dei collegamenti tra la criminalità organizzata del Sud Pontino e quella di Latina città. Per questo sono in corso delle verifiche tra la donna arrestata e alcuni soggetti affiliati o comunque vicini ai clan locali.

I carabinieri stanno inoltre verificando la funzionalità dell’arma sequestrata per verificare se sia stata utilizzata in episodi recenti. Sono in corso accertamenti anche sul puntatore che è stato trovato insieme all’arma.

Nel giardino di casa, la donna arrestata nascondeva l'arma in un contenitore ben mimetizzato nel terreno. Il blitz in casa della donna è avvenuto martedì mattina, dopo un precedente controllo. In azione i militari della Compagnia di Latina in collaborazione con il Reparto Operativo del Comando Provinciale e un’unità cinofila antiesplosivo della stazione carabinieri di Roma Ciampino. L'operazione è stata guidata dal capitano Paolo Perrone.