Sottomarino Titan, l'ultima foto di papà e figlio prima di salire a bordo scattata dalla mamma

La foto del miliardario britannico-pakistano e di suo figlio prima che salissero a bordo del Titan è straziante. Shahzada Dawood, 58 anni, e suo figlio Suleman, 19 anni, sono stati fotografati mentre sorridevano. A diffonderla la moglie Christine, che ha rivelato come la coppia ha trascorso i loro ultimi momenti: ascoltando la loro musica preferita.

Sottomarino Titan, le vittime sapevano che stava per implodere? L'ex consulente svela il rapporto: ecco cosa dice

Lo scatto

La signora Dawood ha detto come lei e la figlia Alina, 17 anni, erano a bordo della nave madre, la Polar Prince, e hanno salutato suo marito e suo figlio prima dell'immersione.

Sono volati a Toronto il 14 giugno, ma il loro volo per St John's per unirsi alla spedizione è stato cancellato, quindi hanno avuto un giorno in più per esplorare la città. Il loro volo il giorno successivo è stato quindi ritardato e temevano di non riuscire ad arrivare. La signora Dawood ha detto che sono arrivati ​​con la nave madre al porto di St John's, Terranova, nel bel mezzo della notte del 15 giugno, e sono salpati per l'immersione. A coloro che si preparavano a scendere è stato detto di indossare calzini spessi e un cappello perché in profondità poteva fare freddo.

Musica country "vietata"

Ai passeggeri è stato detto di caricare la loro musica preferita sui loro telefoni, di riprodurla tramite un altoparlante Bluetooth, sebbene Rush abbia vietato la musica country. Li ha anche avvertiti che la discesa sarebbe stata al buio perché i fari erano stati spenti per risparmiare la carica della batteria per quando sarebbero scesi sul fondo del mare. Tuttavia, è stato detto loro che probabilmente avrebbero visto creature bioluminescenti. La signora Dawood ha detto che suo marito era eccitato dal viaggio. L'ultimo. Fatale.