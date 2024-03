Sottomarino italiano, ecco le tre Balene Blu per la Marina Militare: deriva dall'israeliano Blue Whale

Per tutti sono le Balene Blu, perché derivano dall'israeliano Blue Whale. Il nome tecnico in realtà è più complesso: UUV (Unmanned Underwater Vehicles) con capacità antisoimmergibile (ASW) e di Intelligence-Sorveglianza-Ricognizione (ISR) di grandi dimensioni (Large Displacement Autonomous Underwater Vehicles-LDAUV). Si tratta di tre veicoli subacquei senza equipaggio, la cui acquisizione è all'esame delle commissioni parlamentari: lo si legge nel documento del Senato relativo all’Atto del Governo 139 per il Programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2023, denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo».