Sottomarino britannico ritrovato in Norvegia (83 anni dopo): era affondato durante la Seconda guerra mondiale

Il relitto di un sottomarino scomparso da ben 83 anni è stato ritrovato al largo delle coste della Norvegia, a circa 160 metri sotto la superficie dell'oceano. La straordinaria scoperta è stata fatta del tutto casualmente da alcuni ricercatori dell'istituto marino norvegese "Mareano" che mappa periodicamente i fondali marini del Paese.

Sottomarino britannico affondato nella Seconda guerra mondiale trovato in Norvegia 83 anni dopo

La scoperta

Dopo un periodo di accertamenti, gli esperti sono ora in grado di affermare che il sottomarino appartiene alla Royal Navy britannica, che ne aveva perso completamente le tracce. Il mezzo fu infatti affondato 10 aprile 1940 - durante la Seconda guerra mondiale - a causa di un siluro lanciato dall'esercito tedesco. Tutti i 53 membri dell'equipaggio morirono: per questo il sottomarino è stato definito una "tomba di guerra".

Il relitto è stato identificato nel modello di sottomarino HMS Thistle, sul quale la La Royal Navy britannica mantiene formalmente tutti i diritti di proprietà.

«Non capita molto spesso di trovarmi nella sala video quando vengono esplorate nuove aree dei fondali - ha spiegato Kjell Bakkeplass, ingegnere senior dell'Istituto di Ricerca Marina norvegese - ma in questa particolare occasione la mia curiosità è stata stuzzicata ben prima che l'impianto video fosse immerso nell'acqua».

Dopo aver esaminato il relitto con la telecamera, l'ingegnere Bakkeplass ha continuato ad indagare su quale sottomarino potesse trattarsi. Dopo conversazioni con le marine britannica e norvegese, «è diventato chiaro che si trattava di un sottomarino britannico», ha affermato il ricercatore durante la conferenza stampa in cui è stato annunciato il ritrovamento.

«Sapevamo in anticipo quali caratteristiche dovevamo cercare così siamo stati in grado di identificare il relitto come 'Thistle', ma con un piccolo avvertimento che è la Royal Navy ad essere responsabile dell'identificazione finale», ha dichiarato il responsabile delle ricerche marine Kyrre Heldal Kartveit. È alla Gran Bretagna, dunque, che spetta ora qualunque decisione su un eventuale recupero del relitto.