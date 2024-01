Migaloo M5, è il sottomarino di lusso lo yacht del futuro: piscine, cinema, divani dorati e un eliporto. Il costo e le caratteristiche

Il superyacht per miliardari diventa anche sottomarino di lusso. Si tratta del "Migaloo M5", un "sub" dotato di piscina, cantina e cinema che può contenere 20 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio sott'acqua per quattro settimane, al costo di 2 miliardi di dollari. Anche il viaggio naturalmente è di lusso come racconta on line il Dailymail. "Può immergersi fino a una profondità di 820 piedi (250 m) ma ha le caratteristiche di un superyacht". Miliardari come Jeff Bezos e Roman Abramovich solcano già le acque del mondo a bordo di enormi navi da diporto galleggianti conosciute come superyacht. "Ma cosa succederebbe se volessero portare la loro nave di lusso sotto la superficie per ammirare le profondità dell'oceano?" Secondo il Dailymai, "uno studio di progettazione austriaco potrebbe finalmente avere la risposta: il primo super sottomarino al mondo, descritto come il futuro dello yachting".

Il progetto

Misurando 543 piedi di lunghezza, "Migaloo M5" può contenere 20 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio mentre è immerso sott'acqua continuamente per quattro settimane. È dotato di piscina, cantina e cinema, ma la sua costruzione costa 2 miliardi di dollari (1,5 miliardi) ed è riservata esclusivamente all'élite mondiale. L’ambiziosa nave – che può immergersi fino a una profondità di 820 piedi (250 metri) – è stata progettata dallo studio di design Migaloo, con sede a Graz, in Austria, che prende il nome dalla megattera completamente bianca . "Il nostro gruppo target sono miliardari visionari con o senza esperienza di superyacht che hanno richieste straordinarie di esclusività, sicurezza, avventura o esperienze", ha detto al Times il CEO Christian Gumpold . "Poiché si tratta di uno sviluppo completamente nuovo, un progetto del genere richiederà risorse finanziarie adeguate, richiederà molto tempo per la progettazione, la costruzione e la costruzione e richiederà molte decisioni".

Le carattetistiche

Secondo Gumpold, l'azienda è attualmente in trattative con le "parti interessate" per costruire il sottomarino, anche se ha rifiutato di nominarle.

«Ammirare le profondità»

Inoltre, una scala porta i passeggeri di sotto allo scafo pressurizzato, dove possono ammirare le profondità dell'oceano attraverso una finestra panoramica. "È normale per le aziende di design come Migaloo creare rendering dettagliati delle loro creazioni immaginate nel tentativo di attirare miliardari e portarle a compimento". Quasi dieci anni fa, Migaloo ha svelato un concetto di isole private galleggianti che potrebbero essere spostate ovunque nel mondo, ma devono ancora essere realizzate. "Le isole sarebbero dotate di attici, piscine, cascate ed eliporti, nonché giardini verticali con palme. Altre aziende pubblicano regolarmente nuove immagini concettuali per gli ultimi bizzarri superyacht, tutti con prezzi allettanti per la costruzione. Questi includono il superyacht "invisibile" in vetro e il megayacht "a forma di cigno" con una "testa" staccabile.

Il motore

Tanto che è allo studio uno yacht di lusso perfetto per "volare": l'incredibile yacht da 242 piedi utilizza un sistema di foil per "volare" sull'acqua, ma costerà a chi si vorrà offrire questo viaggio speciale 70 milioni di sterline. Progettato non solo per portare in alto mare ma anche per "volare" sopra l'acqua, l'imponente concetto di design chiamato Plectrum è stato rilasciato dallo studio di design Lazzarini con sede a Roma. Costruito con fibre di carbonio secche che lo rendono estremamente leggero, utilizza un sistema di lamina in modo che possa sollevarsi sopra le onde e scivolare sull'acqua fino a 75 nodi (86 miglia all'ora). Al momento lo yacht rimane un concept boat senza una data fissa per arrivare sul mercato.