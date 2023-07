Titan, il party dello scandalo: all'ex college di Hamish Harding la festa a tema "sottomarino"

Il tempismo (e la scelta del tema della festa) non sono di certo il forte del Pembroke College dell'università di Cambridge. Lì è stato organizzato un ballo a tema "sottomarino" dopo che si erano perse le tracce del sommergibile Titan. Il paradosso è che si tratta del college nel quale ha studiato Hamish Harding, il miliardario britannico morto a bordo del batiscafo. Il ballo si tiene ogni due anni al Pembroke College ed è aperto a tutti gli studenti dell'Università di Cambridge e ai loro ospiti. Il tema del ballo di quest'anno si chiamava “Nautilus: Into The Depths”, in riferimento al romanzo di Jules Verne, "Ventimila leghe sotto i mari". Le foto del ballo pubblicate sui social media mentre le ricerche andavano avanti hanno mostrato decorazioni a tema "sottomarino", e i partecipanti sono stati intrattenuti da musica a tema nautico, tra cui "My Heart Will Go On" di Celine Dion, la colonna sonora del film Titanic. I partecipanti al ballo hanno pagato 175 sterline a biglietto e i festeggiamenti sono andati avanti fino alle 5 del mattino, secondo il Cambridge Tab, il sito di notizie gestito dagli studenti dell'Università di Cambridge.

The Tab ha intervistato gli studenti che hanno partecipato alla loro esperienza e molti hanno riconosciuto lo sfortunato tempismo di avere un ballo a tema subacqueo con decorazioni sottomarine mentre era sparito il sommergibile.

Molti degli studenti non sapevano che uno dei passeggeri scomparsi fosse un ex allievo del Pembroke College e hanno spiegato che avrebbero voluto saperlo prima. «C'era una dolorosa ironia nel sottomarino scomparso contemporaneamente alla festa a tema», ha detto uno studente al Tab. Un altro ha definito la notizia «inquietante». Gli organizzatori dell'evento hanno difeso la loro decisione di portare avanti la festa, affermando che non potevano cambiare nulla poiché il tema era stato scelto mesi fa. «Eravamo a conoscenza delle notizie sull'ex alunno del Pembroke, Hamish Harding. Ma il tema del ballo di maggio è stato scelto molti mesi fa e se avessimo potuto cambiarlo, lo avremmo fatto», ha dichiarato il comitato del ballo in una dichiarazione ufficiale.

La rabbia della famiglia di Harding

La cugina di Harding, Kathleen Cosnett, ha criticato gli studenti per aver partecipato e ha detto che l'evento era di cattivo gusto. «È terribile: l'educazione ha perso parecchie generazioni», ha detto Cosnett al Telegraph. «Ridicolo. Forse siamo fortunati che non abbiano cantato Yellow Submarine».

Cosnett ha anche incolpato OceanGate, la società che gestiva il Titan, per aver impiegato troppo tempo per allertare le autorità e iniziare una ricerca di salvataggio. «Ci è voluto così tanto tempo per andare a salvarli, è passato troppo tempo. Avrei pensato che tre ore sarebbero state il minimo indispensabile».