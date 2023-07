Sottomarino Titan, resti umani in mare: ecco lo stato in cui potrebbero trovarsi a causa della decomposizione

La Guardia costiera degli Stati Uniti li ha definiti «presunti resti umani». È ciò che è stato trovato nel relitto del sommergibile Titan. Negli Usa saranno sottoposti a test e analisi, ma cosa succede ai resti umani in mare? In che condizione potrebbero essere i corpi? E quanto impiega un corpo a decomporsi in acqua? La spiegazione, ovviamente, è scientifica: in acqua fredda, l'azione batterica che fa gonfiare i corpi umani con il gas può essere soffocata a tal punto che il corpo rimane sul fondo. Dopo circa una settimana in mare, la pelle del corpo umano assorbirà l'acqua e si staccherà dai tessuti sottostanti, permettendo alla vita marina di cibarsene. L'acqua fredda favorisce inoltre la formazione di adipocera, una sostanza dalla consistenza saponosa simile alla cera formata dal grasso nel corpo che aiuta a proteggerlo dalla decomposizione.

I resti umani del Titan

I corpi sono stati finora recuperati quasi completamente intatti da acque al di sotto dei 7°C dopo diverse settimane, con scheletri riconoscibili ritrovati anche dopo un periodo di cinque anni.

Le acque tropicali influenzano la decomposizione del corpo in modo diverso, il che significa che un corpo appesantito normalmente galleggerà in superficie dopo tre o quattro giorni. La putrefazione - che è il processo di decomposizione di un corpo - consentirà alle creature di separare il cadavere entro due settimane, con eventuali ossa rimanenti che poi affondano sul fondo del mare.

Una volta sul fondo del mare, le ossa possono essere gradualmente sepolte dal limo marino. Possono anche essere ulteriormente scomposti per un periodo di mesi o anni, a seconda dei livelli di acido nell'acqua.

La decomposizione in acqua

Ma quanto tempo impiega un corpo a decomporsi in acqua? È interessante notare che l'immersione di un corpo in acqua tende a rallentare la velocità con cui si decompone, supponendo che non vi siano fattori significativi della fauna selvatica nelle vicinanze come la predazione da parte di animali o di alcuni microrganismi. A causa del fatto che i mari e gli oceani tipicamente abbassano la temperatura del corpo umano, la crescita batterica rallenta, determinando un processo di decomposizione più lento.

Una volta rimosso dall'acqua, un corpo può decomporsi più rapidamente rispetto ai corpi sommersi. In acque calde e poco profonde, la decomposizione funziona rapidamente, il che significa che un cadavere potrebbe emergere in appena due o tre giorni. Tuttavia, poiché l'acqua fredda rallenta il decadimento, le persone che annegano in laghi profondi a una profondità di 30 metri o più, potrebbero non emergere mai, poiché il peso dell'acqua impedisce ai loro corpi di risalire.