Putin è malato? I sospetti sul video della Pasqua Ortodossa: «Identico a quello del 2021»

Putin è malato? Nuovi sospetti sulle condizioni dello zar, dopo il video della Pasqua Ortodossa, che a molti è parso stranamente simile a quello del 2021. Dopo il caso del confronto con Shoigu, che ha alimentato le voci sul Parkinson, il Cremlino potrebbe aver montato la tradizionale celebrazione che si tiene ogni anno nella chiesa del Cristo Salvatore di Mosca.

Analizzando il presunto falso filmato, l'organizzazione mediatica investigativa Agentstvo ha dichiarato: «Nella trasmissione del servizio pasquale Putin sembrava scomparire per un momento. È successo durante il passaggio di inquadrature, da un primo piano del presidente a uno più generale. Il posto in cui dovrebbe essere Putin sembra essere vuoto», segnala l'organizzazione.

Ad alimentare i dubbi sul video ci ha pensato poi il canale Telegram Mozhem Obyasnit, che ha segnalato l'incredibile somiglianza tra quello del 2021 e quello del 2022, mostrato pochi giorni fa. «Putin ha la stessa pettinatura, quasi la stessa espressione facciale, la stessa candela. Entrambi sono sullo stesso sfondo nella stessa navata della cattedrale - si legge -. Nel 2021 Putin è stato a volte mostrato sullo sfondo di parrocchiani e sacerdoti, ma quest'anno, per qualche ragione, non l'hanno fatto».

Ma non è il solo Putin a mostrare le somiglianze sospette. Anche il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, indossa abiti identici a quelli del 2 maggio 2021. The Village, una testata giornalistica russa, è d'accordo: «Putin indossa lo stesso abito e tiene in mano la stessa candela del 2 maggio 2021. Le prove si possono ottenere nel reportage fotografico dal tempio, sul sito web del Cremlino».

