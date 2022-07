Shinzo Abe, l'ex premier del Giappone ferito da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale. «Nessun segno di vita»

Shinzo Abe, l'ex premier del Giappone è stato colpito al torace da colpi di arma da durante un evento elettorale a a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città della zona centro-meridionale di Honshu. Abe, caduto a terra sanguinante e privo di sensi, «sembrerebbe non mostrare segnali vitali» nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni. A riferilo sono i media giapponesi citando le autorità locali.

L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30 (4.30 in Italia). Il network pubblico Nhk ha riferito che Abe, 67 anni, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma i vigili del fuoco hanno riferito che le sue condizioni sono apparse molto gravi visto che non mostrava «segnali di vita» agli esami preliminari sulla funzionalità di cuore e polmoni. La polizia ha riferito che un uomo, il presunto attentatore, è stato arrestato sul luogo dell'attacco, vicino alla stazione Yamatosaidaiji nella città di Nara.