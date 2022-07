Shinzo Abe chi è l'ex premier del Giappone, ferito in un attentato, che ha cambiato le sorti di un'intera nazione

«Nessun segno di vita». Sarebbero queste le condizioni di salute Shinzo Abe, ex premier giapponese, ferito oggi a colpi di arma da fuoco durante un discorso in occasione della campagna elettorale a Nara, in Giappone. L'emittente giappone Nhk sostiene che l'ex premier ha subito un arresto cardiopolmonare ed è stato portato in ospedale. La polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore e lo ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale a seguito del tentativo di omicidio del suo predecessore Shinzo Abe.

Abe è l’uomo che ha ricoperto più a lungo l’incarico Primo ministro giapponese del secondo dopoguerra e nel corso del suo quarto mandato ha superato, alla fine del 2019, Katsura Taro, il premier che a inizio Novecento guidò Tokyo nella guerra vittoriosa contro la Russia che sancì l’ascesa del Sol Levante a potenza di rango internazionale.

Dalla trionfale vittoria del suo Partito Liberaldemocratico nelle elezioni del 2012 in avanti, dopo la sua prima breve esperienza tra il 2006 e il 2007 conclusasi anzitempo per una persistente ulcera che lo ha messo fuori gioco, Abe ha cambiato il Giappone e la sua postura nel contesto globale, vedendo il suo operato premiato dagli elettori nelle elezioni del 2014 e 2017.