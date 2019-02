Russia: 22 anni per tradimento a ex capo cybersecurity FSB

L'ex capo del dipartimento di cybersicurezza dei servizi segreti russi (Fsb), Serghiei Mikhailov, è stato condannato a 22 anni di reclusione per alto tradimento dal Tribunale militare di Mosca e privato del grado di colonnello. La corte ha inoltre comminato una pena 14 anni di reclusione Ruslan Stoyanov, un ex impiegato della società di sicurezza informatica Kaspersky Lab imputato nello stesso caso. Il processo si è svolto a porte chiuse e non sono stati rivelati i dettagli del caso. Secondo alcuni media però Mikhailov e Stoyanov avrebbero consegnato dati sensibili all'intelligence americana. Mikhailov fu arrestato nel dicembre del 2016, poco dopo che gli Usa avevano accusato la Russia di aver tentato di influenzare le presidenziali americane. L'ufficiale sarebbe stato portato via da un incontro ufficiale con un sacco sulla testa. Ultimo aggiornamento: 22:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA