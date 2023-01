Latina, il capo della Polizia Lamberto Giannini inaugura la sala audizioni protette in Questura

«Nel corso del 2022 la questura di Latina ha trattato oltre 300 casi di maltrattamenti in famiglia e ha esaminato 120 ipotesi di minacce e atti persecutori, dando esecuzione a 40 provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare». Con questi numeri il questore di Latina Raffaele Gargiulo ha aperto la cerimonia di inaugurazione della sala delle audizioni protette, realizzata in Questura. All'inaugurazione ha partecipato il capo della Polizia Lamberto Giannini. Qui l'articolo completo: Il capo della Polizia a Latina per inaugurare in Questura la sala per le audizioni protette