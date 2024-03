Ragazza non va al lavoro perché in malattia ma quando si sveglia il capo è ai piedi del letto: «Mi è venuto a prendere a casa»

Essere in buoni rapporti con i colleghi di lavoro e con il proprio capo è sicuramente un elemento che contribuisce alla serenità della vita in ufficio. D'altronde, si passa la maggior parte della propria giornata in loro compagnia. Nell'elaborazione di un giudizio nei confronti dell'ambiente lavorativo, di conseguenza, sempre più persone danno importanza alle persone e alle relazioni, non solo dal punto di vista prettamente professionale, ma anche l'aspetto umano.

Eppure, è sempre necessario ricordare che esistono dei confini da non superare e che al primo posto c'è il rispetto nei confronti dei propri colleghi e dei loro spazi, al di là della posizione che occupano dell'azienda e nella sua gerarchia. I rapporti di potere sono certamente difficili da coniugare con quelli umani e passare il limite da una posizione "favorita" vuol dire mettere a disagio l'eventuale sottoposto.

Una ragazza ha denunciato proprio una situazione del genere tramite un video pubblicato su TikTok: è rimasta a casa in malattia ma al risveglio ha trovato il capo ai piedi del suo letto. Naturalmente, la reazione di lei è stata tutt'altro che accomodante.