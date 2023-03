Si trasferiscono nella casa nuova e fanno una strana scoperta nel giardino: un rifugio Anderson. Ecco cos'è

Una scoperta strana ma dall'alto valore storico. Traslocano nella loro casa nuova a Coventry, città inglese nelle West Midlands, e scoprono che il giardino custodisce un rifugio della Seconda Guerra Mondiale. Un enorme rifugio antiaereo con diversi pezzi d'antiquariato e oggetti di uso quotidiano. Si può solo immaginare lo stupore di Martin Tracey, 66 anni, e di sua moglie Allison. Nel retro della loro abitazione c'era un rifugio Anderson sepolto nel giardino. Ma cos'è un rifugio Anderson?

Rifugi Anderson, cosa sono

I rifugi Anderson sono stati inventati nel 1938 e prendono il nome da Sir John Anderson, all'epoca responsabile delle precauzioni contro i raid aerei. Venivano seppelliti nei giardini di tutto il Paese quando milioni di britannici si nascondevano dalle bombe tedesche e potevano proteggere fino a sei persone dai frammenti di granata in volo. Il primo rifugio Anderson fu eretto in un giardino di Islington, a Londra, il 25 febbraio 1939. Erano progettati per essere scavati nei giardini delle persone e venivano dati gratuitamente dal governo alle famiglie a basso e medio reddito. I rifugi erano realizzati piegando una lastra di ferro ondulato o di acciaio in una forma semicircolare. C'è una pagina Facebook creata apposta per le persone che scoprono i rifugi Anderson nelle loro case, come è successo a Martin e Allison.

I rifugi Anderson misurano 1,95 metri per 1,35 metri. Essendo ricoperti di terra, erano umidi e spesso affollati, poiché in ognuno di essi potevano ripararsi dalle bombe fino a sei persone. Ma erano molto popolari e molte famiglie dormirono al loro interno durante le settimane dei raid tedeschi ogni notte. Durante la guerra furono distribuiti più di 2 milioni di rifugi Anderson e molti li tennero come capanni da giardino dopo il 1945.

La scoperta nel giardino

Dopo la scoperta, avvenuta alla fine dello scorso anno, il pronipote di Martin, James, otto anni, e la nipote Robyn, 32 anni, hanno deciso di riportare alla luce il bunker e di decorarlo con piante e fiori. Martin racconta che i precedenti proprietari vivevano nella casa dal dopoguerra e che un vicino aveva accennato di sfuggita alla possibilità che ci fosse un rifugio in giardino.

«È incredibile avere un pezzo di storia nel nostro giardino. È stato davvero bello quando l'abbiamo scoperto. È stato anche un po' nostalgico perché si tratta di qualcosa che riguarda la storia di Coventry. La famiglia che ci ha preceduto era qui dal dopoguerra. La casa non aveva cambiato proprietario da prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale», ha raccontato Martin al Daily Mail.

Il rifugio era stato ben nascosto e giaceva nel giardino da oltre 70 anni. Coventry è stata decimata dai bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale, soprattutto a causa del gran numero di fabbriche presenti in città e della sua vicinanza alla costa.