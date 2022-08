Trump, l'Fbi perquisisce la casa in Florida: controllata anche la cassaforte. L'ex presidente: «Attacco alla mia candidatura»

Perquisizioni dell'Fbi nella tenuta di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. A raccontarlo è stato proprio l'ex presidente, che ha descritto l'azione come una «perquisizione politica e un attacco alla mia candidatura». Trump non ha spiegato le motivazioni dell'operazione di polizia: «La nostra nazione sta vivendo tempi bui, la mia bella casa di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, è stata perquisita e occupata da numerosi agenti dell'Fbi - ha scritto in una nota -. Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questo raid senza preavviso a casa mia non era necessario o appropriato».

Perquisizioni in Florida, le ipotesi

La perquisizione potrebbe essere legata ad alcuni documenti sui quali aveva già indagato in passato il Dipartimento di Giustizia: queste carte, che contengono informazioni riservate, sono state portate proprio a Mar-a-Lago alla fine della presidenza Trump. E per il tycoon si preannuncia una lunga giornata visto che martedì l'ex sindaco di New York deve comparire davanti a un gran jury della Georgia che sta indagando sulla possibilità che insieme ad altri abbia tentato di interferire alle elezioni del 2020 proprio nello stato della Georgia. L'ex avvocato di Trump ha però presentato un certificato medico: «Non posso prendere l'aereo». Lo riporta Abc news. Secondo quanto emerge dai documenti depositati in tribunale, Giuliani ha presentato un certificato del suo medico in cui si spiega che l’uomo non può prendere l’aereo a causa di un intervento subito di recente. Tuttavia il procuratore della contea di Fulton si è opposto al rinvio rispondendo che Giuliani ha già viaggiato dopo l’operazione, a Roma e Zurigo, e che potrebbe utilizzare mezzi alternativi come «l’autobus o il treno».