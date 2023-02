Zelensky, il bunker del presidente ucraino: un letto a una piazza e un piccolo bagno, il video esclusivo

Zelensky ha mostrato per la prima volta il suo bunker. La stanza dove si rifugia il presidente ucraino, alla quale si accede da uno stretto corridoio, è molto piccola. Nel video si vede un letto a una piazza, un lavandino e uno piccolo spazio per riporre i vestiti.

Per ovvie ragioni di sicurezza, il luogo del bunker è segreto, ma è presumibile si trovi vicino ai palazzi presidenziali di Kiev. Chi è stato nel rifugio di Zelensky, come l'ex premier ucraino Mykola Azarov, dice che «è un bunker completamente protetto, preparato in epoca sovietica per la leadership politica e militare dello Stato contro un attacco nucleare. Neanche l'impatto diretto delle munizioni nucleari può colpire le persone nel rifugio».

