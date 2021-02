Se il tuo ex ti ha fatto soffrire o si è comportato come un verme, si sta facendo largo l'idea bizzarra e fantasiosa di uno zoo americano il cui sito, in vista di San Valentino, è stato letteralmente preso d'assalto.

A pochi giorni della tradizionale festa degli innamorati che a tanti cuori infranti fa riaprire vecchie ferite, è stata lanciata la campagna: "Piangi il tuo ex scarafaggio". In pratica lo zoo di San Antonio, in California, si è inventato una formula tutta da ridere: per 5 dollari è possibile comprare on line uno scarafaggio al quale verrà prima assegnato il nome del tuo ex e poi dato in pasto a uccelli, rettili e altri piccoli mammiferi, la cui dieta si basa proprio su questi insetti.

La formula è semplice e immediata, una volta inseriti i propri dati e pagata la piccola somma on line, si deve fornire anche il nome dell'ex fidanzato (o ex fidanzata) all'origine delle pene d'amore. Ogni nome inserito: Mario, Giuseppe, Paola, Gregorio, Lucy eccetera, viene assegnato agli insetti che ogni giorno i guardiani dello zoo di San Antonio portano nelle gabbie.

Sul sito dello zoo vengono poi caricati i video dimostrativi per fare vedere come avviene questa procedura, compreso il passaggio finale di quando gli animali si cibano degli insetti. La formula "piangi il tuo ex con uno scarafaggio" può - volendo - avere un up-grading: aggiugendo altri soldi fino il guardiano dello zoo fornirà come pasto ai rettili dei topi congelati. Per esempio ai rettili di Komodo, delle lucertolone indonesiane ghiotte di ratti.

In un altro video si vedono queste bestiole che mangiano in un colpo solo tre topini congelati. Naturalmente ogni topino prima è stato battezzato con il nome dell'ex fidanzato. Giorgio, Paolo, Luca, Giovanni, Adriano. Infine per chi è di orientamento vegano ed è sensibile a questo spettacolo, c'è l'opzione 'fieno'. In questo caso i cibi acquistati on line sono cavoli, lattuga, carote.

