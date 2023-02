Palermo, «Ecco gli amanti della mia ex»: la moglie lo lascia lui tappezza il quartiere di volantini (con tanto di foto)

La foto di una donna e poi quelle di quindici uomini: politici, avvocati e calciatori. Accompagnati dalla didascalia: «Gli amanti della mia ex moglie». E' la vendetta ordita da un uomo che ha tappezzato il centro cittadino di Palermo di manifesti sulle auto e per strada. Una persecuzione. Tant’è che i carabinieri stanno indagando. E l’indagine non è solo per diffamazione, ma anche per stalking. Da ieri circola ormai su WhatsApp la foto dei volantini trovati in via Sammartino, a Palermo. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno. Il volantino è un ultimo episodio, visto che la donna ha denunciato l’incendio di ben tre auto, l’ultima lo scorso dicembre, e ha ricevuto sul cellulare numerosi messaggi di minacce.

La denuncia



Lo stesso volantino affisso qualche giorno fa in via Sammartino, e poi rimosso, era già stato recapitato all’avvocato della donna nel 2020. Ma la foto gira vorticosamente nelle chat. L’ex marito ha detto ai carabinieri che è estraneo alla diffusione e attraverso il suo avvocato ha presentato una denuncia contro ignoti. La donna, sentita dai militari, ha anche lei escluso che sia stato il marito a tappezzare il centro città con quei manifesti. Alcuni dei protagonisti di questa vicenda hanno già fatto sapere che sporgeranno querela.