Russia, il generale Armageddon ricompare in pubblico: è in servizio ma senza prospettive di carriera

Torna in pubblico, in una foto, il generale russo Sergei Surovikin, soprannominato Armageddon. L'uomo ritenuto vicino a Prigozhin, compare in una immagine insieme alla moglie. Era stato arrestato e ora sarebbe stato rilasciato pochi giorni dopo lo schianto dell'aereo del 23 agosto scorso su cui viaggiavano i vertici della Wagner, incluso Evgheny Prigozhin. Lo riporta il New York Times, citando una fonte vicina al ministero della Difesa russo.

Surovikin, il generale Armageddon, ricompare in pubblico: rimane in servizio (ma senza prospettive di carriera)

Surovikin, che da ottobre a gennaio è stato l'ufficiale russo responsabile delle operazioni in Ucraina, mantiene il suo grado e «tecnicamente» rimane in servizio attivo, anche se non ha «prospettive di carriera».

Russian telegram channels spread a leaked "current" photo of Gen. Surovikin and his wife walking in Moscow in shades and civilian clothes. If the photo is indeed current, it will be the first sighting of the general since the abortive coup.(face comparison shows it is indeed him) pic.twitter.com/wjRip2NAbR — Christo Grozev (@christogrozev) September 4, 2023

Secondo due funzionari statunitensi e una persona vicina al Ministero della Difesa russo, un generale russo di alto livello detenuto in seguito all'ammutinamento del magnate mercenario Yevgeny V. Prigozhin è stato rilasciato.

Surovikin era sparito dalla circolazione a giugno dopo che il leader Prigozhin e i membri del suo gruppo Wagner si erano mossi contro la leadership militare russa.

Secondo i funzionari americani, il generale era stato informato in anticipo della rivolta e, poche ore dopo il suo inizio, le autorità russe hanno pubblicato un video in cui si vede un generale Surovikin dall'aspetto poco rassicurante che invita i combattenti Wagner a ritirarsi.

I funzionari statunitensi hanno dichiarato che, sebbene il generale Surovikin sembri essere stato rilasciato dalla detenzione formale, non è chiaro se vi siano ancora restrizioni al suo movimento o altri limiti imposti dalle autorità russe.

Surovikin comandava le truppe in Ucraina. Ora sostituito da Gerasimov

Il generale ha mantenuto il suo grado e tecnicamente è ancora un ufficiale dell'esercito, ma non ha più prospettive di carriera, ha detto la fonte al NYT. Il mese scorso i notiziari di Stato russi avevano riferito che il generale Surovikin era stato formalmente rimosso dalla carica di capo delle forze aerospaziali russe.

"Il generale Sergei Surovikin è fuori: vivo, in salute, a casa con la sua famiglia a Mosca", si leggeva in un post sul canale dell'app di messaggistica Telegram associato alla signora Sobchak.

Nella foto, il generale appare in abiti civili, con occhiali da sole, cappello e camicia a bottoni, mentre cammina all'aperto accanto alla moglie davanti a un muro ricoperto di edera.

Anche Aleksei A. Venediktov, che ha guidato la radio liberale Eco di Mosca fino alla sua chiusura da parte del Cremlino lo scorso anno, ha scritto lunedì scorso che il generale Surovikin era a casa con la sua famiglia. Venediktov ha scritto sul suo canale Telegram che il generale Surovikin è a casa con la sua famiglia: «È in congedo e a disposizione del Ministero della Difesa».



Surovikin è stato sostituito dal generale Valery V. Gerasimov, come comandante che supervisiona le forze in Ucraina. Il cambiamento ha segnato l'inizio di una più ampia perdita di potere per Prigozhin, che si è presto scontrato con il generale Gerasimov e con il ministro della Difesa russo, Sergei K. Shoigu, mentre le forze Wagner subivano pesanti perdite nel tentativo di conquistare la città ucraina di Bakhmut.