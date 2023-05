Storm Shadow, i missili a lungo raggio che Londra invierà all'Ucraina: come cambieranno la guerra

Missili Storm Shadow. Sono quelli (a lungo raggio) che Londra sembra ora pronta a inviare a Kiev. Armi che l'amministrazione statunitense ha invece a lungo negato. In un bando di gara pubblicato il 2 maggio dal Fondo internazionale per l'Ucraina a guida britannica, un gruppo di Paesi del Nord Europa che ha istituito un meccanismo per l'invio di armi sul campo di battaglia, il ministero della Difesa britannico ha chiesto «manifestazioni di interesse» per la fornitura di capacità di attacco con una gittata fino a 300 chilometri. L'avviso richiedeva risposte entro tre giorni.

Putin alla parata della Vittoria sulla piazza Rossa: «Contro di noi è stata scatenata una vera guerra». Von der Leyen a Kiev: «Pressioni sulla Russia»

L'indiscrezione

Secondo un funzionario britannico, che ha rifiutato di confermare il tipo, la tempistica o la quantità di armi in esame, non è stata presa alcuna decisione definitiva. Ma l'avviso - scrive Wp - è un passo sostanziale verso la fornitura di tali munizioni da parte della Gran Bretagna, e le specifiche e le capacità richieste corrispondono strettamente ai missili da crociera Storm Shadow lanciati dall'aria.

Cosa sono

Gli Storm Shadows possono essere montati sui jet ucraini di fabbricazione sovietica e raggiungere il territorio russo. Da tempo l'Ucraina chiede alle nazioni occidentali missili a più lunga gittata, sostenendo che tali armi potrebbero cambiare il corso della guerra consentendo alle sue forze di colpire i centri di comando russi, le linee di rifornimento, le munizioni e i depositi di carburante in profondità in Crimea e nel territorio controllato dai russi nell'Ucraina orientale.

Washington Post:



Britain prepares to supply long-range missiles to Ukraine.



London intends to send an unknown number of Storm Shadow missiles with a range of up to 300 km to Ukraine, as well as British personnel to assist in targeting.



Final decision has not yet been made. pic.twitter.com/LEO38aKELu — Clash Report (@clashreport) May 9, 2023

Come funzionano

La distanza tra il territorio controllato dall'Ucraina e Sebastopoli, la città più grande della Crimea e quartier generale della flotta russa del Mar Nero, rientra nel raggio della Storm Shadow, originariamente sviluppata come progetto anglo-francese all'inizio degli anni '90 e tenutasi nel arsenali di numerosi paesi in Europa e nel Golfo Persico. Utilizzato dalla Gran Bretagna in Iraq nel 2003 e da Gran Bretagna, Francia e Italia in Libia nel 2011, è stato adattato per adattarsi a diversi velivoli. Le armi consentirebbero alle forze di Kiev di adottare tattiche già in uso dalla Russia, che lancia "missili da crociera [dagli aerei] all'interno del proprio territorio per essere oltre le difese aeree ucraine", ha affermato Mark Cancian, consigliere senior del Center for Strategic and International Studia il programma di sicurezza internazionale specializzato in sistemi d'arma utilizzati nella guerra in Ucraina. "Tutto quello che devi fare è dargli coordinate a dieci cifre", ha detto Cancian del bersaglio del missile. "Non c'è nient'altro che devi fare a livello di intelligenza."