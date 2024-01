Guerra in Ucraina, la Finlandia avverte: «La Russia è una minaccia a lungo termine per l'Europa»

«Dobbiamo purtroppo prepararci al fatto che la Russia resterà una minaccia strategica nel lungo termine per l'Europa: pertanto è di importanza cruciale che noi non solo aiutiamo immediatamente e in modo credibile, nel lungo termine, l'Ucraina, ma anche che aumentiamo le nostre capacità e la nostra industria della difesa». Lo sottolinea la ministra degli Esteri della Finlandia, Elina Valtonen, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri. «Dobbiamo trovare un modo strategico, di lungo termine, per aumentare le capacità produttive dell'industria europea della difesa», conclude.

