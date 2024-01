Russia, attacco finale all'Ucraina: Mosca si prepara, 4 regioni nel mirino di Putin. «Kiev muove l'esercito»

Nuova offensiva in Ucraina. La Russia si prepara «all'attacco finale». Le forze di Putin intensificheranno le operazioni per conquistare più territori nella parte orientale. È quanto svelato da fonti russi e riportato dall’Istituto per lo studio della guerra (ISW). Ma, sempre il think tank, crede che l'esercito di Mosca non sarà in grado di compiere progressi significativi. Quando ci sarà la nuova operazione? Nelle prossime settimane, una volta che il terreno sarà ghiacciato nell’Ucraina orientale e meridionale.

Estonia, Lettonia e Lituania: ok a sistemi di difesa al confine con Russia e Bielorussia. I bunker per scoraggiare un attacco di Putin