Putin, ecco il nuovo esercito privato per sfidare Kiev: ai soldati di “Hispaniola” promessi 2400 dollari al mese

Un esercito privato per sconfiggere l'Ucraina. Il partito politico del presidente russo Vladimir Putin avrebbe iniziato a reclutare soldati per il proprio “esercito privato” per combattere nella guerra contro Kiev. Lo sostiene l’agenzia di intelligence militare ucraina (Gur). I funzionari di Kiev hanno dichiarato in un comunicato che Russia Unita, un partito politico conservatore che detiene il maggior numero di seggi nel parlamento russo e sostiene Putin, ha iniziato a mettere insieme una compagnia militare privata (Pmc) nota come Hispaniola. Il gruppo faceva precedentemente parte del battaglione Vostok, allineato con la Russia, un gruppo militante che combatteva a fianco delle truppe di Mosca nella regione ucraina di Donetsk, ha detto il Gur.

Il compenso

Sia la Russia che l’Ucraina hanno subito pesanti perdite nella guerra iniziata 22 mesi fa, e Putin ha ripetutamente fatto affidamento sui combattenti delle Pmc per fortificare le sue linee del fronte. ai volontari vengono promessi 220.000 rubli (circa 2.391 dollari) al mese per la partecipazione diretta alle ostilità contro l'Ucraina. Il contratto dura almeno sei mesi».

Le promesse

Alle reclute di Hispaniola vengono promessi anche "pagamenti assicurativi", come l'offerta di 1 milione di rubli (10.869 dollari) per ferite lievi causate dai combattimenti in guerra. Inoltre alle reclute vengono promessi 5 milioni di rubli (54.347 dollari) per le persone a loro carico in caso di morte. «Tuttavia, la motivazione finanziaria serve solo come facciata», ha affermato il Gur. «Per la maggior parte delle reclute, il primo combattimento è un biglietto di sola andata. I russi non comprendono i morti e i feriti gravi come vittime di guerra ma li schedano come "persone scomparse" per non pagare i rubli ai parenti delle vittime».

