Prigozhin attacca Mosca: «Russi bombardano Wagner, ci vendicheremo». Putin apre inchiesta per ammutinamento

Yevgeny Prigozhin, fondatore del gruppo Wagner, ha lanciato nuove, pesanti, accuse nei confronti del ministero della Difesa russo. Dichiarazioni potenzialmente esplosive, perché vanno a smentire la propaganda russa sulla guerra in Ucraina (e di conseguenza Putin): Prigozhin ha infatti accusato i vertici militari di «ingannare» il popolo russo, sottolineando che sarebbe stato possibile negoziare con Zelensky ed evitare il conflitto. Poco dopo un'altra bordata: «L'esercito russo ha bombardato i Wagner, risponderemo», ha tuonato.

L'accusa

Il leader del gruppo Wagner ha accusato la leadership militare di Mosca di aver ordinato attacchi sui suoi campi uccidendo un numero «enorme» di uomini. «Eravamo pronti a fare concessioni al ministero della Difesa, a consegnare le nostre armi», ha dichiarato Prigozhin in un messaggio audio rilasciato dai suoi portavoce. «Oggi, vedendo che non siamo stati annientati, hanno condotto attacchi missilistici contro i nostri campi».

Mosca apre un'inchiesta penale

Di tutta risposta, il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale «per invito alla ribellione armata» dopo le dichiarazioni del capo di Wagner Prigozhin. Lo riporta Tass. Il comitato nazionale antiterrorismo della Russia chiede al capo di Wagner «di interrompere le azioni illegali»

Prigozhin: «Kiev non si preparava ad attaccare la Russia»

In un filmato di 30 minuti pubblicato sul suo canale Telegram, ha respinto poi le affermazioni di Mosca secondo cui Kiev stava progettando di lanciare un'offensiva sui territori controllati dalla Russia nell'Ucraina orientale nel febbraio 2022. «Non è successo nulla di straordinario alla vigilia del 24 febbraio», ha detto Prigozhin, aggiungendo che «il ministero della Difesa sta cercando di ingannare l'opiniopne pubblica e il presidente Putin, raccontando la storia che ci sono stati livelli folli di aggressione da parte ucraina e che ci avrebbero attaccato insieme all'intero blocco della Nato».

Prigozhin denies Russia's favorite myth that Ukraine shelled occupied parts of Donbas for eight years. He "reveals" Ukraine was not about to attack Russia by 24th February.



The angles of Prigozhin's attacks on Shoigu and Russian defense ministry are becoming wider and deeper.… pic.twitter.com/4Ka2sAhC7V — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 23, 2023

In realtà, ha detto il capo di Wagner «Kiev non ha bombardato il Donbass per 8 anni, solo le posizioni russe. E l'operazione speciale è stata avviata per un motivo completamente diverso». Prigozhin ha aggiunto che la leadership russa avrebbe potuto evitare la guerra negoziando con il presidente ucraino. Secondo Prigozhin, in realtà «l'operazione militare speciale è stata lanciata per ragioni completamente diverse». Per il capo dei mercenari russi, «la guerra era necessaria perché Shoigu potesse diventare maresciallo, perché potesse ottenere una seconda stella di eroe... la guerra non serviva per smilitarizzare o denazificare l'Ucraina. Era necessaria per ottenere una stella in più».

«Esercito russo come una bolla d'aria scoppiata»

Il capo della Wagner ha poi rivelato che le truppe russe si starebbero ritirando nelle zone di Zaporizhzhia e Kherson: «Le forze armate ucraine stanno premendo sull'esercito russo, ci stiamo lavando con il sangue, nessuno dà riserve, non c'è controllo», ha detto. Così, secondo Prigozhin, «il secondo esercito mondiale» è diventato una bolla d'aria scoppiata dopo l'invasione dell'Ucraina.