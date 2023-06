Ucraina, Putin raddoppia i delfini da guerra in Crimea: unità speciali per difendere la base navale di Sebastopoli dai sub ucraini

La Russia ha raddoppiato il numero dei delfini da guerra impiegati per la difesa della base navale di Sebastopoli, in Crimea: lo riporta il portale specializzato Naval News. Secondo quanto emerso dalle immagini satellitari, il numero delle unità è aumentato da 3-4 a 6-7. La Russia non è nuova nell'addestramento di delfini e beluga per scopi militari, utili per recuperare oggetti e difendere i porti dai sommozzatori ucraini. Mosca ha utilizzato queste unità speciali fin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, nel febbraio 2022, e prima ancora per i pattugliamenti marini durante la Guerra Fredda.