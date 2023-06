Missili Storm Shadow e carri armati della seconda guerra mondiale: ecco l'assalto di Kiev alle linee russe e le armi per schiacciare Putin

L'Ucraina cercherà di sfondare la prima linea del fronte russo, lunga 600 miglia, con un'operazione in stile prima guerra mondiale, usando carri armati tedeschi Leopard 2, veicoli corazzati statunitensi Bradley e missili Storm Shadow. L'assalto, secondo quanto rivela il tabloid inglese "The Sun", sarebbe già inziato: giovedì i carri armati occidentali sono entrati in battaglia per la prima volta in una grande offensiva. Dopo la contorta invasione di Putin, infatti, i soldati ucraini stanno mettendo in campo la loro controffensiva. I blogger militari russi hanno riferito di violente battaglie sul fronte Zaporizhzhia, mentre l'Ucraina cercava di perforare la linea difensiva del nemico. Kiev ha mantenuto una rigida politica del silenzio, ma alcuni alti funzionari hanno riferito ai media statunitensi che era in corso una "fase attiva" del contrattacco, che dovrebbe coinvolgere migliaia di soldati ucraini addestrati ed equipaggiati dall'Occidente.

DODICI BRIGATE SCHIERATE

Ben Barry, membro anziano per la guerra di terra presso l'Istituto internazionale per gli studi strategici, ha raccontato a "The Sun Online" che gli avvistamenti di armature tedesche e statunitensi suggeriscono che le nuove truppe ucraine si sono ora unite alla battaglia e potrebbero sfondare la linea del fronte russa. Il piano iniziale è quello di far sbilanciare il nemico. "Ciò che è abbastanza chiaro per me è che dal 4 giugno circa l'Ucraina è passata all'offensiva ovunque possibile in prima linea - ha spiegato Ben Barry - Ci sono stati attacchi montati su un ampio spettro, su tutta la lunghezza della linea del fronte, anche a Bakhmut dove stanno tentando di premere sui fianchi delle truppe russe". In preparazione del contrattacco, l'Ucraina ha radunato almeno 12 brigate dell'esercito appositamente equipaggiate e addestrate, e nove di loro hanno ricevuto armi dagli alleati.

LA STRATEGIA UCRAINA

Barry ha affermato che la linea del fronte russa è "divisa in due metà": un'unica linea di difesa nella parte settentrionale dell'Ucraina orientale e un'altra tra il territorio occupato dall'Ucraina e dalla Crimea. "Se si guardano le immagini satellitari, si può notare che sono molto prima guerra mondiale o seconda guerra mondiale: trincee molto lineari - ha spiegato - Se l'Ucraina riuscirà a sfondare queste cinture difensive, potrà attaccare nelle retrovie russe. Allora potrebbe eseguire quello che viene chiamato un 'movimento di svolta'.

Se provi a concentrarti, ad andare avanti e a fare qualcosa come gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno fatto in Desert Storm, significa che puoi sfruttare i tuoi vantaggi e superare quegli strati di difesa".