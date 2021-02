Patrick Zaki, per i media egiziani resta altri 45 giorni in carcere. La legale: «Temo sia vero»

Nuovo doloroso capitolo su Patrick Zaki. Una legale, Hoda Nasrallah, ha valutato che si riveleranno quasi sicuramente giuste le indiscrezioni di media egiziani circa un rinnovo di altri 45 giorni della custodia cautelare in carcere per lo studente egiziano dell'Università di Bologna. «Al 99% è giusto», ha detto la donna.

«Ma come avvocato devo attendere la pubblicazione della decisione», si è limitata ad aggiungere confermando quindi di non avere alcun documento che certifichi l'annuncio. «Meno di due ore dopo la fine dell'udienza, i giornali egiziani hanno iniziato a diffondere la notizia che la detenzione di Patrick è stata rinnovata per 45 giorni», scrivono gli attivisti che si battono per la liberazione di Patrick Zaki sulla pagina Facebook “Patrick Libero”. Tuttavia «gli avvocati di Patrick non sono ancora stati informati ufficialmente della decisione. Dovremmo sapere entro domani se è effettivamente vero che un giornale ha conosciuto la decisione prima degli avvocati di Patrick. Continuiamo a sperare che queste notizie esasperanti non siano vere e che Patrick non resti più di un anno in detenzione».

