Patrick Zaki resta in carcere in Egitto: lo studente rischia fino a 25 anni

Resta in carcere Patrick Zaki. È stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare al Cairo dello studente egiziano dell'Università di Bologna sotto accusa per propaganda sovversiva: lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, annunciando l'esito di un'udienza svoltasi ieri nella capitale egiziana. «Rinnovo di 45 giorni», si è limitata ad annunciare l'avvocatessa.

La legale di Zaki non ha saputo precisare la data precisa della prossima udienza che - calcolando 45 giorni da ieri - comunque dovrebbe cadere intorno a Capodanno e a ridosso del Natale che i copti (i cristiani d'Egitto come Patrick e la sua famiglia) festeggiano il 7 gennaio.

L'udienza per Zaki, in carcere già da oltre nove mesi, si era svolta davanti a una Corte d'assise del Cairo ed era era stata annunciata il 7 novembre, al momento del rinvio di una convocazione slittata per motivi di sicurezza legati a una tornata elettorale.

Patrick Zaki rischia 25 anni di carcere

Amnesty International l'altro ieri si era detta pessimista per l'esito dell'udienza di ieri visti i recenti arresti di tre dirigenti dell'ong egiziana per la difesa dei diritti umani «Eipr» per la quale Patrick era ricercatore in studi di genere. Lo studente dell'Alma Mater bolognese era stato arrestato in circostanze controverse il 7 febbraio e, secondo Amnesty rischia, fino a 25 anni di carcere.

Le accuse allo studente

In Egitto la custodia cautelare può durare anche due anni. L'udienza si era svolta di nuovo all'Istituto per sottufficiali di polizia di Tora, la zona meridionale del Cairo dove si trova il complesso carcerario in cui il giovane è detenuto dal 5 marzo, quasi un mese dopo l'arresto. Le accuse a carico di Patrick sono basate su dieci post di un account Facebook che i suoi legali considerano fake ma che hanno configurato fra l'altro il reato di diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e al terrorismo.

