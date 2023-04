Oligarchi russi in aumento rispetto al 2022, Forbes: «Patrimonio salito a 505 miliardi di dollari». Ecco chi è il più ricco

I russi si arricchiscono sempre di più nonostante le sanzioni inflitte per la guerra in Ucraina. Nell'elenco dei miliardari stilato da Forbes per il 2023 ci sono 110 cittadini russi, 22 in più rispetto all'anno scorso. La lista, pubblicata sull'edizione russa di Forbes e ripresa dalla testata online anti-Cremlino Meduza, sarebbe «alterata»: gli imprenditori russi sarebbero 115 se cinque non avessero rinunciato alla cittadinanza russa. Stando a Forbes, l'imprenditore russo più ricco è Andrey Melnichenko, fondatore del gruppo EuroChem, che produce fertilizzanti. La rivista stima la sua fortuna in 25,2 miliardi di dollari e la pone al 58esimo posto a livello mondiale.

Miliardari russi, il patrimonio

Il patrimonio economico complessivo dei miliardari russi è passato da 353 miliardi di dollari nel 2022 a 505 miliardi di dollari quest'anno, con un aumento medio per individuo pari a 600 milioni di dollari. Il numero dei russi ricchi è aumentato nonostante le sanzioni occidentali e la riduzione del 2,1% dell'economia russa lo scorso anno. Tuttavia, il 2022 ha visto anche prezzi delle materie prime costantemente elevati, che sono un fattore determinante per le fortune degli ultra ricchi russi.

Chi sono i russi dalle uova d'oro

Il russo più ricco, secondo Forbes, è Andrei Melnichenko, fondatore ed ex beneficiario del produttore di fertilizzanti EuroChem Group e della società di energia a carbone Suek. Al secondo posto c'è il magnate del nichel e delle banche Vladimir Potantin, la cui fortuna è rimbalzata a 23,7 miliardi di dollari dopo essere scesa di 9,7 miliardi lo scorso anno. Vladimir Lisin, a capo del gruppo Nlmk, uno dei principali produttori russi di prodotti in acciaio, è al terzo posto con 22,1 miliardi di dollari.

Mentre le fortune di Potanin e Lisin non sono tornate ai livelli prebellici, Melnichenko è molto più ricco di prima dell'inizio del conflitto. Aiutato dall'aumento dei prezzi dei fertilizzanti favorito dalla guerra in Ucraina, Melnichenko ora vale 7,3 miliardi di dollari in più rispetto a prima dell'invasione russa, secondo Forbes.

Uno dei motivi del sorprendente aumento dei capitali dei più ricchi della Russia, secondo Forbes, è stato che la lista del 2022 è stata compilata subito dopo l'invasione dell'Ucraina. Tra i fattori che hanno influito c'è il «panico» del mercato, le variazione di valore della moneta russa e le previsioni disastrose sull'economia della Russia.