Navi spia russe preparano un sabotaggio nel Mar del Nord: la guerra nascosta (e le mosse di Mosca)

La Russia starebbe preparando il sabotaggio di parchi eolici e i cavi di comunicazione nel Mare del Nord, secondo nuove accuse provenienti da un'inchiesta giornalistica di testate della Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia che ha portato alla nascita dell'inchiesta «The Shadow War».



Fonti danesi parlano della presenza della nave «sospetta» Admiral Vladimirsky, appartenente alla Marina russa: ufficialmente si tratta di una nave da ricerca. Nel corso dell'inchiesta, i giornalisti della redazione danese DR, si sono recati al largo di Sjællands Odde: sono stati accolti da un uomo col viso coperto a bordo della nave russa che era nello stretto di Kattegat.



Cosa sappiamo su quello che sta succedendo nel Mare del Nord

Secondo i servizi di intelligence e gli esperti, un programma militare russo sta attualmente mappando i parchi eolici offshore, i gasdotti, i cavi elettrici e internet nelle acque intorno a Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia. I parchi eolici offshore sono sono strutture costruite nei pressi delle coste, dove le acque sono profonde, e sfruttano la potenza del vento per produrre energie rinnovabili. La mappatura viene effettuata da un gran numero di navi militari e civili che navigano nelle acque nordiche. L'obiettivo è scoprire cosa c'è in fondo al mare e come sono collegate le infrastrutture danesi.

Secondo le fonti, l'obiettivo è pianificare un sabotaggio contro i Paesi nordici, compreso il taglio di cavi elettrici e di dati attraverso l'Atlantico e il resto d'Europa. Lo rivela la nuova serie di documenti «The Shadow War» prodotta da testate giornalistiche danesi, norvegesi, svedesi e finlandesi. «In caso di conflitto con l'Occidente, sono pronti e sanno dove colpire se vogliono paralizzare la società danese», afferma Anders Henriksen, responsabile del controspionaggio presso il Servizio di sicurezza e intelligence danese. Secondo le fonti, il programma militare è centrale nei preparativi della Russia per un grande conflitto con l'Occidente. «Si tratta di una capacità strategica per la Russia, considerata molto importante e controllata direttamente da Mosca», afferma Nils Andreas Stensønes, capo dei servizi segreti norvegesi.



Le intercettazioni

Nel corso della scoperta delle operazioni della Russia, le redazioni giornalistiche del Nord Europa hanno ottenuto comunicazioni radio intercettate dalla marina russa. Le comunicazioni rivelano che le «navi fantasma» russe navigano nelle acque nordiche. Si tratta di navi che hanno spento i cosiddetti trasmettitori AIS e non condividono la loro posizione. Il sistema AIS (Automatic Identification System), che opera nella banda VHF marittima, consente lo scambio wireless dello stato di navigazione tra imbarcazioni e centri costieri di monitoraggio del traffico.

Un esempio è la nave della marina russa Admiral Vladimirsky. Ufficialmente, l'imbaracazione viene utilizzata per la ricerca in mare, ma secondo le fonti di DR, viene utilizzata anche per lavori di intelligence. Nel novembre dello scorso anno, la nave, lunga 147,8 metri, ha navigato intorno allo stretto di Kattegat senza condividere la sua posizione con il mondo esterno. Tuttavia, la nave trasmetteva continuamente messaggi radio a una base navale in Russia contenenti le sue posizioni. Sulla base delle comunicazioni radio intercettate, DR è riuscita a localizzare la nave russa a nord di Sjællands Odde a novembre. Un giornalista e un fotografo di DR sono salpati e hanno trovato la grande nave nelle acque tra Sjællands Odde e Grenaa. Quando DR si è avvicinata con un gommone a vela veloce, sono apparsi sul ponte diversi uomini con il volto coperto, tra cui un uomo in uniforme che indossava un giubbotto antiproiettile ed era armato con un fucile militare russo.

In sosta presso diversi parchi eolici offshore

Sulla base delle comunicazioni radio intercettate, l'Admiral Vladimirsky ha navigato per un mese intorno al Mar Baltico, al Grande Belt, al Kattegat e al Mare del Nord. La rotta della nave l'ha portata a costeggiare parchi eolici offshore esistenti e futuri, dove è rimasta per diversi giorni. Fonti di intelligence ed esperti ritengono che l'obiettivo della missione dell'Admiral Vladirmirsky nelle nostre acque fosse quello di preparare un sabotaggio che permettesse alla Russia di paralizzare, tra le altre cose, l'alimentazione elettrica dell'Europa nord-occidentale.

Secondo l'analista navale indipendente H.I. Sutton, la nave russa ha probabilmente mappato i cavi elettrici sul fondale marino vicino ai parchi eolici offshore: «Ci saranno gruppi di cavi in cui una sola bomba può distruggere l'intero parco eolico», afferma Sutton, che ha esaminato la rotta dell'Admiral Vladimirsky per i quattro media».

La valutazione è confermata dal capitano di corvetta e analista militare Jens Wenzel Kristoffersen dell'Università di Copenaghen, che ha anch'egli analizzato la rotta della nave. Egli osserva che la nave ha sistematicamente navigato e fatto scalo in parchi eolici offshore al largo di diversi Paesi: «La nave è stata in missione per mappare cosa c'è di nuovo là fuori, se ci sono stati cambiamenti dall'ultima volta che sono stati lì, e per scoprire come indirizzare al meglio i parchi eolici».

Lo scorso autunno, una nave della marina russa è stata osservata in prossimità di parchi eolici offshore e altre infrastrutture critiche al largo delle coste del Belgio e dei Paesi Bassi. Secondo i media, si trattava probabilmente della "Admiral Vladimirsky", come confermato a DR da una fonte chiave dell'intelligence.

Le navi sospette

L'«Admiral Vladimirsky» non è l'unica nave russa ad aver avuto un comportamento di navigazione sospetto nelle acque nordiche. Nell'ultimo anno, le redazione del Nord europa hanno analizzato una grande quantità di dati sul traffico navale e hanno trovato 50 navi russe che hanno navigato in modo sospetto negli ultimi dieci anni, secondo gli esperti. «Possono svolgere missioni specifiche, come la posa di mine marine e la mappatura di oleodotti, cavi di comunicazione e altri obiettivi di sabotaggio rilevanti», afferma Åse Gilje Østensen, esperta di minacce ibride presso l'Accademia di Difesa norvegese. Alcune delle navi sono apparse sistematicamente durante le esercitazioni congiunte della NATO, altre hanno ripetutamente attraversato due importanti cavi sottomarini in Norvegia prima che questi venissero improvvisamente interrotti, altre ancora hanno navigato in profondità nei fiordi interni anno dopo anno senza entrare in porto. Le 50 navi che i media hanno mappato sono solo un esempio delle imbarcazioni che la Russia può impiegare per sabotare i cavi che trasportano Internet, elettricità, gas e altre infrastrutture in Occidente, afferma Ståle Ulriksen, professore associato presso l'Accademia di Difesa norvegese: «Stiamo parlando di diverse centinaia di navi che potrebbero essere utilizzate», afferma.

Secondo le fonti di DR, navi come la «Admiral Vladimirsky» inviano informazioni a un sistema di intelligence a cui può accedere, tra gli altri, un programma russo di guerra sottomarina chiamato Gugi: si tratta di un'organizzazione militare e un programma militare russo che intende mappare le infrastrutture occidentali sul fondo marino, e dispone di navi di superficie, sottomarini e sommergibili per svolgere queste operazioni", afferma il capo dell'intelligence norvegese Nils Andreas Stensønes.

New emergency phone alert from Sunday, BBC reports Russian spy ships in North Sea potentially targeting wind farms etc, Sky news reporting government warnings to business about Russian hacker attacks. Is it me or is there a ramping up of messaging here? — David Barnes (@DavidBa52816552) April 19, 2023

Navi scherate ad oltranza?

La Russia ha anche recentemente aggiornato la cosiddetta dottrina navale, che definisce la strategia di difesa marittima. Il cambiamento significa che tutti i tipi di navi possono essere attivati e utilizzati per le operazioni militari. Secondo Ståle Ulriksen, ciò significa che tutto, dalle navi di ricerca civili alle navi da carico e ai pescherecci, può essere utilizzato per il sabotaggio russo. «Il punto in cui siamo forse più vulnerabili è la posa delle mine. È abbastanza facile lanciare mine da una nave civile in luoghi strategici. Quindi, se si dispone di un piano per individuare i punti da minare, e magari di un paio di centinaia di navi a disposizione, si riuscirà a farle cadere», afferma. Secondo Tobias Liebetrau, esperto di infrastrutture marittime dell'Università di Copenaghen, gli attacchi alle nostre infrastrutture critiche possono avere conseguenze importanti per il sistema sanitario, il settore finanziario e le comunicazioni. - Se si distruggono ampie parti dell'infrastruttura energetica o di comunicazione sul fondale marino, intere regioni o settori della società potrebbero improvvisamente avere difficoltà a mantenere le loro operazioni».