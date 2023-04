Giovedì 20 Aprile 2023, 11:50

Guerra Ucraina: per motivare i soldati e convincerli a continuare a combattere una guerra di sfinimento, nella quale le truppe sono sempre più vulnerabili, Mosca ha alzato gli stipendi degli uomini, ma adesso, secondo i giornali russi ha problemi a pagarli. Secondo quanto riporta la “Nezavisimaya Gazeta”, i costi del personale divoreranno almeno il 30% della spesa pianificata per la Difesa, mentre in passato stipendi dei militari non erano superiore al 12-15%.

GLI STIPENDI

Ai 300mila soldati, convocati lo scorso anno nella "mobilitazione parziale" annunciata da Putin è stata promessa una paga mensile fino a 200mila rubli , ovvero 2.430 dollari. Una cifra molto più alta di quella ordinaria: nel 2020 lo stipendio mensile era di rispetto ai 2mila rubli, ossia 24 dollari, mentre, in quell'anno i soldati a contratto (volontari) guadagnavano 62mila rubli., circa 760 dollari Ci sono anche bonus alla firma per i volontari. Il Cremlino promette denaro per i risultati ottenuti in Ucraina, come la distruzione di carri armati nemici. Ma si è creata anche una forte sproporzione tra gli stipendi degli ufficiali e quelli delle truppe.

Un normale ufficiale di fanteria motorizzata oggi riceverà solo un minimo mensile di 195mila rubli, o circa 2.370 dollati, mentre un comandante di plotone ne guadagna circa 225mila rubli, ossia 2.74 dollari, spiegano i funzionari del ministero della Difesa a “Nezavisimaya Gazeta”. E gli ufficiali ricevono la loro intera paga solo se trascorrono l'intero mese in territorio nemico, ha affermato Andrey Poleshchuk, presidente del sindacato del personale militare russo. Gli stipendi sono generosi rispetto al settore civile, dove la paga mensile media è di 63mila rubli, cioè 770 dollari. Mentre quasi un milione di russi, soprattutto ricchi e istruiti, sono fuggiti all'estero per evitare la coscrizione, la vita militare può sembrare attraente per coloro che provengono da aree rurali più poverecome la Siberia.

IL BILANCIO

«Se prendiamo in considerazione spese simili per oltre un milione di militari delle Forze armate della Federazione Russa, allora almeno 1,5 trilioni di rubli (8,2 miliardi di dollari) saranno spesi in un anno per il pagamento di indennità» ha spiegato Yuri Netkachev, tenente generale in pensione a “Nezavisimaya Gazeta” . E ha aggiunto: «In tutto il mio servizio militare, non ho mai visto soldati ordinari ottenere più degli ufficiali che li comandano».

Il Cremlino non è certo motivato dalla generosità. Quella che doveva essere una rapida e facile invasione dell'Ucraina è diventata una sanguinosa situazione di stallo, in cui soldati scarsamente addestrati vengono mandati in battaglia con carri armati degli anni 50. Nonostante la propaganda del governo e gli appelli al patriottismo, molti russi si sentono al massimo apatici riguardo alla guerra. Ma l'economia russa - già colpita dalle sanzioni occidentali - non potrà reggere simili spese. Al momento, i costi del personale divorano almeno il 30% della spesa pianificata per la Difesa, mentre in precedenza la quota della spesa per la difesa sugli stipendi militari non era superiore al 12-15%, secondo Nezavisimaya Gazeta.

Tuttavia, tagliare la paga militare - o non pagare stipendi e bonus - sarebbe una mossa rischiosa. Le controversie sulla retribuzione sono una causa comune di turbolenze tra i ranghi.

Un colpo di stato da parte di soldati russi scontenti non è probabile, ma per un esercito che affronta il morale basso e pesanti perdite, placare i coscritti con una paga extra potrebbe ritorcersi contro se il governo non manterrà le sue promesse.