Noa Marciano, morta a 19 anni la soldatessa israeliana rapita da Hamas: ieri il video choc che mostrava il cadavere

L'esercito israeliano ha confermato oggi la morte della soldatessa Noa Marciano, 19 anni, che era stata rapita da Hamas il 7 ottobre e che da allora era tenuta in ostaggio a Gaza. Ieri Hamas ha pubblicato un video in cui lei si rivolgeva ad una telecamera dal luogo in cui era tenuta prigioniera. Il video non è stato divulgato in Israele. In merito il portavoce militare aveva detto ieri che «Hamas continua a ricorrere a forme inumane di terrorismo psicologico», mediante la divulgazione di filmati. Oggi è giunta la conferma ufficiale della sua morte. La soldatessa è stata così inclusa nella lista dei caduti dell'esercito.

Il video di Noa Marciano

Il video di Noa Marciano è stato diffuso sui social e mostra la giovane che si identifica e dice di essere trattenuta da quattro giorni.

Il testo e il cadavere

Il filmato integrale mostra la giovane che legge un testo e alla fine viene mostrato il suo cadavere. Come riporta Haaretz, la 19enne prestava servizio come osservatore dell'esercito in una base vicino al Kibbutz Nahal Oz. L'Idf ha dichiarato di aver inviato degli agenti a parlare con la famiglia di Marciano dopo la pubblicazione del video.