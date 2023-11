Esercito Israeliano a Gaza: «Hamas usa gli ospedali come base, granate e Kalashnikov nascosti tra i pazienti»

Proseguono le operazioni militari dell'esercito israeliano nella città di Gaza. In un video diffuso dall'Idf uno dei militari mostra la perquisizione presso quella che definisce "la casa di un terrorista», collegata direttamente al un vicino ospedale tramite un tunnel sotterrnaeo. «Abbiamo le prove che Hamas usa gli ospedali come base per le proprie operazioni militari e per nascondere gli ostaggi» dice il militare.

Il soldato mostra il tunnel che collega la casa del terrorista all'ospedale: il tunnel è alimentato da elettricità con pannelli solari e scende per oltre 20 metri.

Kalashnikov nascosti tra i pazienti

«All'interno dell'ospedale, nel piano terra abbiamo trovato armi di diverso tipo esplosivi, cinture esplosive e Kalašnikov nascoste tra i pazienti» prosegue il soldato mostrando le armi: «Hamas sta usando gli ospedali come basi per le proprie operazioni militari».

Nel garage dell'ospedale viene mostrata anche una motocicletta: «Sono quelle utilizzate per l'assalto del 7 ottobre, si vedono i fori dei proiettili quindi sono state usate per l'assalto e sono tornate indietro».

Gli ostaggi erano tenuti nei sotterranei dell'ospedale?

Nel sotterraneo dell'ospedale un altro elemento ha attirato l'attenzione dei militari. La presenza di una sedia con accanto delle corde, e di un biberon per bambini. «Cosa ci fa un biberon per bambini in un sotterraneo? Ipotizziamo che qui sono stati tenuti gli ostaggi»