Carro armato Eitan, il nuovo blindato all'avanguardia di Israele: sarebbe dovuto entrare in funzione l'anno prossimo

Si chiama Eitan, che in ebraico significa «forte», il nuovo carro armato in dotazione delle Forze di Difesa israeliane (Idf), che ha debuttato in battaglia proprio in questi giorni. Si tratta di un mezzo blindato all'avanguardia, appartenente alla categoria degli Apc (Armoured Personnel Carrier, in italiano «trasportatore corazzato di personale»), che l'esercito israeliano avrebbe dovuto cominciare ad utilizzare solo l'anno prossimo. Il conflitto con Hamas ha però spinto l'Idf a servirsi immediatamente di Eitan: secondo quanto riferiscono media locali, è entrato in azione per la prima volta il 7 ottobre, per contrastare un attacco dei terroristi in un campo di addestramento dell'Idf.

Sistemi di difesa Patriot da un milione di dollari in Medio Oriente: così gli Usa rispondono all'escalation dell'Iran

«Abbiamo raggiunto la zona più velocemente.

Questo è il nostro primo vantaggio», ha riferito a "Walla" un soldato israeliano. Utilizzando le mitragliatrici dell'Eitan, i militari sono riusciti a neutralizzare i terroristi. «Poi siamo andati negli insediamenti. Ci siamo imbattuti in veicoli dei terroristi e non abbiamo sentito nulla. È uno strumento potente. Abbiamo sfondato cancelli e recinzioni. Poi abbiamo aiutato a evacuare i feriti e a rifornire le truppe».

Le caratteristiche di Eitan

L'Eitan è un veicolo blindato a 8 ruote, creato per sostituire l'M113. È in grado di trasportare 12 persone - di cui 3 dell'equipaggio (un autista, un comandante, un artigliere) - e può raggiungere una velocità di 90 km/h. Questo Apc è inoltre dotato del sistema di difesa attiva Iron Fist, che garantisce una copertura a 360 gradi e può getsire molteplici minacce grazie ai sensori ottici. È armato con una torretta da 30 mm, un sitema di armi con controllo da remoto, con una mitragliatrice pesante da 0,5 pollici e una mitragliatrice da 7,62 mm. La prima foto di Eitan in azione è stata condivisa proprio dall'Idf sul suo profilo ufficiale X.