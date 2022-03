Negoziati Russia Ucraina, il leader ceceno Kadyrov: «Sono inutili, dobbiamo distruggerli»

Dalla Turchia arrivano buone notizie sul fronte di pace. Ucraina e Russia, oggi al primo giorno del nuovo round di colloqui, stanno facendo progressi importanti al tavolo delle trattative. Ma c'è chi, come il presidente ceceno Razman Kadyrov, non approva e suggerisce di continuare l'attacco senza fermarsi.

«La mia opinione convinta - ha detto Kadyrov - è che questi negoziati non serviranno a nulla. Secondo me, è necessario finire ciò che abbiamo iniziato: distruggere i Banderiti, i Nazisti e gli Shaitan. Solo allora dovremmo decidere cosa fare dopo», ha detto.

Dictator of #Chechnya, Ramzan #Kadyrov declared: "My convinced opinion is that these negotiations will do no good. In my opinion, it is necessary to finish what we started: to destroy the Banderites, Nazis, and Shaitans. Only then should we decide what to do next". pic.twitter.com/Nur69g46aX

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022