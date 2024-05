Turbolenza sul volo Londra-Singapore: venti passeggeri ancora in terapia intensiva

Di tutti i 230 passeggeri che hanno preso parte al volo terrificante per Singapore colpito da una forte turbolenza in Myanmar e costretto a un atterraggio di emergenza a Bangkok, ce ne sono venti che sono ricoverate in terapia intensiva in due ospedali della capitale thailandese. Si tratta di persone provenienti da Australia, Gran Bretagna, Hong Kong, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore e Filippine: i pazienti si trovano nei reparti di terapia intensiva degli ospedali Samitivej Srinakarin e Samitivej Sukhumvit. Nell'incidente un passeggero britannico di 73 anni è morto.

Turbolenza volo, venti passeggeri in terapia intensiva

La notizia del volo della Singapore Airlines decollato a Londra fa ancora tremare e il premier del Paese asiatico, Lawrence Wong, promette «indagini approfondite».

Il bilancio infatti è pesante. Una persona è morta e altre 40 sono rimaste ferite a bordo del volo operato su un Boeing 777-300ER. E i racconti del giorno dopo sono choccanti.

C'è chi parla di viaggiatori che “facevano le capriole” mentre venivano schiacciati contro il soffitto della cabina. La brutale turbolenza, che si è verificata in Myanmar dopo circa dieci ore di volo da Heathrow a Singapore, ha creato scompiglio a bordo dell'aereo.

Le strazianti immagini scattate a bordo hanno mostrato come la cabina fosse disseminata di detriti, mentre i passeggeri sconvolti cercavano disperatamente di arginare il sangue che scorreva da gravi tagli e ferite da corpo contundente.