Bambino di tre anni morto di stenti in Austria, arrestati i genitori: altri 3 figli affidati ai servizi sociali

Un tragico evento ha scosso la comunità del distretto di Kufstein, Austria, dove un bambino di tre anni è stato trovato morto nella propria abitazione. La polizia è stata allertata lunedì 20 maggio intorno alle 10:25 del mattino. Quando la pattuglia è giunta sul posto, insieme ai soccorritori, i genitori del bambino erano già presenti: i tentativi di rianimare il piccolo sono stati vani e il decesso è stato confermato. Il giorno successivo, il 21 maggio, è stata eseguita un'autopsia sul corpo del bambino. I risultati hanno rivelato che la morte è sopraggiunta a causa di una grave malnutrizione. La scoperta ha portato le autorità ad avviare un'indagine per omicidio nei confronti dei genitori, rispettivamente di 25 e 26 anni, entrambi cittadini austriaci.

Arrestati i genitori

Di fronte a queste gravi accuse, è stato deciso l'arresto immediato di entrambi i genitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli altri tre figli della coppia, di uno, tre e sei anni, sono stati presi in custodia dai servizi sociali. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla tragedia, cercando di comprendere come un caso di malnutrizione così grave possa essersi sviluppato senza essere notato da nessun in precedenza.