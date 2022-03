Ramzan Kadyrov, «il cane da attacco di Putin»: chi è il sanguinario leader ceceno

Kadyrov è la "creazione" più sanguinaria di Putin. Senza pietà e con l'unico desiderio di compiacere lo zar. Oggi ha annunciato l'invio di migliaia di ceceni, che «vogliono essere al centro della battaglia prima possibile». Una legione di killer che si è unita all'esercito russo per abbattere la resistenza. Alla fine di febbraio, Kadyrov ha detto ai giornalisti che circa 70.000 funzionari della sicurezza ceceni erano pronti ad andare volontariamente in Ucraina, ma poi non è stata presa alcuna decisione sul trasferimento.

Ucraina, la Polonia rinforza l'esercito: raddoppio di uomini e incentivi per arruolamento volontario