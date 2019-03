​Norvegia, anche un cargo in avaria: nove persone a bordo

Non solo la nave passeggeri Viking Sky. Anche un mercantile, la Hagland Captain, è in avaria non lontano dalla nave da crociera al largo della Norvegia. Due elicotteri che partecipano alle operazioni di soccorso dei 1300 passeggeri della nave sono stati dirottati verso il cargo per l'eventuale evacuazione dei nove membri dell'equipaggio a bordo. Lo riferisce l'emittente pubblica norvegese Nrk. Anche l'Hangland Captain ha avuto un problema ai motori e ora sarebbe all'ancora, mentre nella zona le condizioni meteo marine restano proibitive.

Norvegia, nave da crociera in avaria: 1.300 passeggeri da evacuare, meteo proibitivo

