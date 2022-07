Natante con motore in avaria al largo di Montalto, i soccorsi della Guardia costiera

Un altro soccorso in mare sulla costa di Montalto. Questa mattina, poco dopo le 11, è giunta al numero di emergenza blu 1530 della Guardia costiera la richiesta di aiuto per una imbarcazione di sette metri con il motore entro fuori bordo in avaria. Gli operatori al telefono hanno girato la segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, che ha inviato sul posto un mezzo nautico della Guardia costiera di Montalto con il supporto del gruppo sommozzatori della Prociv Arci Vulci I e una moto d’acqua dei Vigili del fuoco.

I soccorsi hanno intercettato l’imbarcazione in cui c’erano a bordo due persone della provincia di Napoli che si trovavano a circa seicento metri dalla costa, antistante la centrale elettrica Alessandro Volta. La Guardia costiera, una volta accertatasi che i due occupanti stessero in buone condizioni di salute, ha permesso il traino in sicurezza dell’imbarcazione con l’ausilio del gommone e del personale di protezione civile fino agli ormeggi del fiume Fiora.

Un intervento durato circa un’ora, mentre le condizioni meteo marine stavano peggiorando. Con quello di oggi, nella stagione estiva in corso, è il secondo intervento in mare per il gruppo sommozzatori della Prociv Arci.