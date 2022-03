Russia, Navalny condannato a 9 anni per «frode su larga scala» e «oltraggio alla corte»

L'oppositore numero uno di Putin Alexei Navalny è stato condannato a 9 anni di prigione per «frode su larga scala» e «oltraggio alla corte». Dovrà scontare la sua pena in un carcere di massima sicurezza. La giudice Margarita Kotova, secondo quanto riporta una giornalista dell'agenzia di stampa Afp presente sul posto, ha detto che Navalny ha «insultato» un magistrato durante un processo precedente. «Navalny ha mancato di rispetto al tribunale, insultando un iudice», ha detto Kotova da un'aula di tribunale improvvisata nella prigione in cui il leader dell'opposizione russa è detenuto da circa un anno. Navalny sta scontando una condanna a due anni e mezzo di reclusione per violazioni della libertà vigilata relative ad accuse che secondo lui sono state inventate per contrastare le sue ambizioni politiche.