Bambini britannici sono sempre più bassi. La ricerca: «Colpa di malnutrizione e povertà»

Se in tutto il mondo l'altezza media dei bambini sta crescendo sempre di più, quello che sta succedendo in Gran Bretagna è alquanto singolare. Secondo una ricerca, infatti, i bambini britannici si starebbero "rimpicciolendo" a causa della malnutrizione e della povertà. Un fatto, questo, che ha portato i piccoli inglesi ad essere i più bassi di tutto il mondo, perdendo oltre trenta posizioni nelle classifiche internazionali.

La ricerca

Mentre l'altezza media dei bambini continua a crescere in tutto il mondo, in Gran Bretagna i piccoli inglesi si starebbero "rimpicciolendo".

Secondo quanto riportato da la Repubblica, se nel 2010 l'altezza media era di 110,2 centimetri per i maschi di 5 anni, nel 2022 è diventata di 110,9. Stesso discorso per le femmine, passate da 109,3 a 109,9 centimetri di altezza. In Gran Bretagna, però, negli ultimi dodici anni l'altezza media dei maschi inglesi che entrano nell'età scolastica avrebbe perso 33 posizioni nelle classifiche internazionali, così come anche quella delle femmine, scese di 27 posizioni. Un fatto, questo, commentato dalla professoressa di salute globale dell’Imperial College di Londra, Majid Ezzati: «Le cause sono da ricercare nella malnutrizione che affligge milioni di minorenni nel Regno Unito. Soprattutto nelle famiglie e nelle comunità più povere del Paese». Anche però, continua la docente, «Il cibo nutriente che favorisce lo sviluppo dei bambini senza farli ingrassare (legumi, pesce, frutta e carne magra) se lo possono permettere oramai sempre meno famiglie britanniche».

Un caso politico

L'altezza dei bambini inglesi è diventato un vero e proprio caso politico, al punto che i laburisti hanno organizzato un vero e proprio tour per promuovere la salute e il benessere dei bambini. Secondo il loro leader Keir Starmer, infatti, i bambini inglesi sarebbero «più bassi dei loro coetanei di Haiti, più grassi di quelli francesi e meno felici dei turchi». Un fatto confermato anche dallo studio Obesity Reviews, secondo il quale su 66 mila bambini nei Paesi più sviluppati del mondo, quelli inglesi riceverebbero il 61% delle loro calorie da cibi spazzatura, cibi pronti e bevande zuccherate. Addirittura più di quelli americani, che ne consumerebbero il 58%.