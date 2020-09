Meghan e Harry, un milione di dollari per ogni discorso: «Regole ferree». Ecco le loro richieste

Meghan Markle e l’ormai ex principe Harry non lasciano nulla al caso, e quando devono tenere discorsi in pubblico le loro richieste sono tante e precisissime. A raccontarlo è il quotidiano britannico Telegraph, secondo cui ogni volta che la ex coppia reale sarà invitata a tenere discorsi in pubblico (ovviamente a pagamento), chi li paga dovrà sottostare ad una serie di richieste non semplici da soddisfare.

Innanzitutto Harry e Meghan vogliono sapere in anticipo il compenso (si parla di un milione di dollari a discorso), ma soprattutto vogliono poter scegliere chi modera l’evento e chi li presenterà sul palco. Inoltre vogliono sapere in anticipo chi sono i partecipanti all’evento e una stima su quanti saranno, E ancora, chi sono gli sponsor che finanziano l’evento, e chi altri potrebbe tenere un discorso oltre a loro due.

L’indiscrezione viene appunto dal Telegraph, che è venuto in possesso di un cosiddetto ‘modulo di richiesta’ redatto dall’agenzia New York Harry Walker Agency, che rappresenterà Harry e Meghan negli eventi pubblici: non solo live, dato che siamo ancora in emergenza Covid, ma anche da remoto.

Pochi giorni fa Harry e Meghan hanno raggiunto un accordo con Netfflix per la produzione di diversi programmi, in alcuni dei quali potrebbero anche comparire, con il co-amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos che si è detto «incredibilmente orgoglioso» che la coppia reale abbia fatto della società «la loro casa creativa». L'accordo pluriennale comprenderà documentari, docu-serie, lungometraggi, spettacoli e programmazione per bambini.

