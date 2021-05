20 Maggio 2021

di Simona Antonucci

Ancora un bebè in arrivo nella famiglia reale britannica. Ma insieme con le congratulazioni della Regina, arrivano anche le proteste sui social: l’annuncio della gravidanza di Beatrice di York avrebbe oscurato, secondo i seguaci dei “ribelli” di Sussex, il terzo anniversario di matrimonio di Harry e Meghan. Una scelta che non parrebbe affatto casuale. I duchi di Sussex, evidentemente, non sono più una priorità per casa Windsor.

Sembra non esserci pace per i reali inglesi: dopo lo scandalo legato alla “fuga” del secondogenito di Diana e Carlo, Harry, al braccio della sua consorte, Meghan, e dopo il lutto che ha colpito la Regina Elisabetta che ha appena perso il suo principe Filippo, nuovi nubi si addensano su Buckingham Palace. L’equilibrio questa volta si è incrinato per la futura nascita del primogenito della principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e nipote assai legata alla regina Elisabetta, che ha annunciato il lieto evento - assieme al marito italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi, Edo per gli amici, che ha già un figlio da un precedente matrimonio - per l’autunno prossimo. Buckingham Palace ha poi confermato ufficialmente la cosa, sottolineando che “la Regina è stata informata ed è felicissima della notizia”.

Beatrice di York, 32 anni, prima figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha sposato Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano, nel luglio scorso in tono minore, a causa delle restrizioni Covid, con una cerimonia all’All Saints Chapel, in Windsor Great Park, dopo un rinvio imposto dalla pandemia della data iniziale delle nozze fissata a maggio 2020. Beatrice diventerà madre nello stesso anno della sorella minore Eugenie. E il suo bebè sarà il dodicesimo bisnipote per la 95enne Elisabetta II, dopo la secondogenita dei “rivoltosi” duchi di Sussex, Harry e Meghan, la cui nascita è attesa a breve negli Usa. E sarà il secondo, dopo il lutto di queste settimane seguito alla morte del quasi centenario principe consorte Filippo.

L'annuncio di Buckingham Palace

I fan di Harry e Meghan, non hanno sopportato “l’affronto”, appellandosi a regole non scritte che regolano la vita a Buckingham Palace: annunci, riccorenze o avvenimenti, non devono oscurarne altri. È invece, il bebè è stato annunciato proprio il 19 maggio, giorno del terzo anniversario di matrimonio di Harry e Meghan. Nessun messaggio di auguri è stato condiviso sugli account social di casa Windsor, sottolineando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la distanza tra la famiglia e i duchi di Sussex, che ormai stanno facendo una vita completamente diversa da quella di prima, felici di essersi liberati dal giogo dei doveri reali, come più volte sottolineato negli ultimi mesi. I giornali inglesi parlano di “frecciata” ai Sussex, scoccata insieme con il messaggio ufficiale di congratulazioni di Buckingham Palace: “La Regina è venuta a conoscenza del lieto evento e entrambe le famiglie sono felici della notizia”. «Hanno ben nove mesi per anunciarlo! Perché scegliere proprio il giorno dell’anniversario di Harry e Meghan?», scrivono i fan. «Manie di protagonismo», commentano. Per aggiungere: «La Regina si sarebbe dovuta tener fuori». E comunque: «Beatrice non è poi così popolare per darle così tanta importanza».

Ma insieme con i fan “frustrati”, c’è anche chi si diverte. «Timing perfetto. Rubare la scena è una regola che vale per tutti». «Felice dell’annuncio della nascita, in coincidenza con l’anniversario di Harry e Meghan. Non possono mica essere protagonisti assoluti!». «E comunque, ormai non fanno più parte della “squadra” Reale e devono accontentarsi di essere tra le tante celebrities che compaiono nelle notizia di intrattenimento, in secondo piano». A oscurare l’anniversario, c’è forse anche un’altra ragione. In questi giorni Carlo e Camilla sono impegnati in un royal tour in Irlanda del Nord, e via social gli aggiornamenti sono costanti, così come quelli sulle attività di William e Kate, presi da una serie di iniziative per la salute mentale. E i duchi di Sussex non sono più un argomento primario.