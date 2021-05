La Principessa Beatrice aspetta una bambino: il nuovo royal baby nascerà in autunno

La principessa Beatrice e suo marito Edo Mapelli Mozzi aspettano il loro primo figlio. Lo ha annunciato questa mattina Buckingham Palace. La nipote della regina, 32 anni, che ha sposato il promotore immobiliare italiano nel settembre 2020, aspetta un bambino che dovrebbe nascere nell'autunno 2021. La regina è stata informata ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia. Il bambino sarà il secondo nipote del principe Andrew e Sarah Ferguson, e sarà l'undicesimo pronipote della regina e del duca di Edimburgo, nato poco dopo Baby Sussex.

Il matrimonio

La coppia si è sposata in un matrimonio segreto a sorpresa presso la Cappella Reale di Tutti i Santi, nei terreni della Loggia Reale del Principe Andrew e Sarah Ferguson, a Windsor Great Park, il 25 settembre 2020. La principessa Beatrice è stata vista l'ultima volta accompagnata da sua madre Sarah Ferguson mentre si allontanava dal castello di Windsor con la sua Range Rover personalizzata il 15 maggio. Una settimana prima, il 9 maggio, la coppia è stata vista mentre pranzava all'aperto con un amico a Notting Hill, a ovest di Londra. La principessa Beatrice è stata ritratta con aria rilassata mentre chiacchierava al tavolo. Dopo aver terminato il pranzo, Beatrice ed Edo si sono allontanato tenendosi per mano. Beatrice è stata anche avvistata mentre passeggiava per Londra il 4 maggio e ha nascosto ogni accenno di pancione avvolgendosi in un cappotto marrone con una cintura nera da annodare.



Il suo bambino o bambina nascerà all'undicesimo posto in fila al trono. Ma sebbene la loro madre sia una principessa, il loro padre non ha alcun titolo, il che significa che saranno un semplice Maestro o Miss Mozzi.





