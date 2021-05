Harry e Meghan, festa per il terzo anniversario di matrimonio con la costruzione di un centro anti-Covid in India

Il principe Harry e Meghan Markle hanno celebrato oggi il loro terzo anniversario di matrimonio con la costruzione di un centro di soccorso in India per aiutare a combattere il Covid e aiutare la nazione devastata dal virus. L'edificio di Mumbai si baserà sul progetto di una fondazione della coppia Archewell, dove i locali possono ottenere cibo e cure mediche gratuite, inclusa una vaccinazione contro il coronavirus. Annunciando i piani sul loro sito web ufficiale Archewell, la coppia reale ha promesso che il centro avrebbe fornito cure per coloro che ne usufruiranno. La coppia ha dichiarato: «Archewell Foundation e World Central Kitchen stabiliranno il nostro ultimo centro di soccorso comunitario a Mumbai, in India, che ospita anche Myna Mahila, un'organizzazione indiana focalizzata sulla salute delle donne e sulle opportunità di lavoro che la Duchessa del Sussex sostiene da tempo».

APPROFONDIMENTI COPERTINE Harry e Meghan, le prime pagine dei giornali britannici ROYAL FAMILY Elisabetta spietata con Harry e Meghan: «Non li sopporta... L'ANNUNCIO La Principessa Beatrice aspetta una bambino: il nuovo royal baby... ROYAL FAMILY Harry e Meghan, crescono le pressioni a corte: «Ingrati, devono... GRAN BRETAGNA Principe Carlo, l'inattesa reazione alla domanda della BBC sui... IL CASO Kate Middleton e William lanciano il loro canale Youtube (e... PERSONE Harry e Meghan, solo ora si scopre cosa fecero al loro primo... ROYAL FAMILY Harry, nuovo attacco: «Royal Family? Un misto tra The Truman... LONDRA Elisabetta, scandalo a Corte: il cugino Michael (amico di Putin)...

L'appello per i brevetti

Harry e Meghan hanno anche chiesto una distribuzione equa dei vaccini in tutto il mondo e hanno appoggiato le richieste di Joe Biden sui brevetti dei vaccini per i paesi più poveri. All'inizio di questo mese hanno scritto una lettera ai produttori per "sospendere temporaneamente" i diritti di proprietà intellettuale al fine di aiutare le persone nei paesi in via di sviluppo. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno condiviso la lettera con gli amministratori delegati di Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Il duca e la duchessa di Sussex hanno invitato tutte le aziende ad una collaborazione pubblico-privato globale in modo che i metodi di produzione possano essere condivisi.

La Principessa Beatrice aspetta una bambino: il nuovo royal baby nascerà in autunno

© RIPRODUZIONE RISERVATA