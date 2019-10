Mamma 17enne muore d'infarto dopo aver messo al mondo il suo bambino

Mette al mondo suo figlio e poche ore dopo muore. La 17enne Teegan Barnard, di Havant, Hampshire ha fatto in tempo a dare al mondo il piccolo Parker John Bernard prima di morire a causa di un infarto dovuto a un'emorragia scaturita dallo sforzo del parto.

Il bambino è nato perfettamente in salute, ma durante il travaglio la mamma ha avuto dei problemi. L'adolescente ha avuto una brutta emorragia che le ha poi causato un arresto cardiaco. Le complicazioni le hanno lasciato gravi conseguenze neurologiche e per un mese è rimasta in stato vegetativo in ospedale, morta cerebralmente, fino a quando alla fine la famiglia non ha staccato la spina.

La giovanissima madre ha fatto in tempo a vedere il sorriso del suo bambino prima di avere la crisi. La famiglia è distrutta per quanto accaduto, la madre della ragazza ha raccontato alla stampa locale che la figlia era così felice all'idea di diventare mamma ma purtroppo non potrà mai sapere cosa si prova a tenere in braccio il proprio bambino.

Ultimo aggiornamento: 15:50

