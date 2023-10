Vince 1,73 miliardi di dollari alla lotteria americana: ma può incassare subito solo 756 milioni o tutto (a rate in 30 anni)

Un po' come il Superenalotto. Sei numeri vincenti, ma la vincita è astronomica: 22, 24, 40, 52, 64 e 10. C’è un californiano che non scorderà mai questa sequenza di numeri, perché ciascuno di essi gli ha fruttato quasi 290 milioni di dollari. E’ infatti la sequenza che ha vinto, nella notte di mercoledì, il jackpot del Powerball: il Superenalotto Usa ha portato in dote al fortunato cittadino la bellezza di 1,73 miliardi di dollari. Luogo fortunato dell’acquisto: il Midway Market & Liquor di Frazier Park, nell’entroterra a Nord di Los Angeles. Il maxi-premio è il frutto di 35 estrazioni di fila senza vincitori. Una dinamica frequente per il Powerball, che lo scorso novembre arrivò a distribuire oltre 2 miliardi in un colpo solo: record. L’ultima vincita, il 19 luglio, era stata da 1,08 miliardi.

A spiegare questi jackpot così altisonanti è il fatto che il Powerball – che si gioca in 45 Stati più Washington, Porto Rico e le Isole Vergini – prevede solo 1 possibilità di vincere su oltre 292 milioni.

Il vincitore avrà ora un dolce dilemma: incassare subito 756,6 milioni (da tassare sia a livello federale che di singolo Stato), oppure l’intero jackpot ma versato in 30 annualità. Insomma, una bella decisione che molti vorrebbe prendere.